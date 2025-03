Ilfattoquotidiano.it - La segretaria alla Sicurezza Usa dal carcere di El Salvador: “Finite qui se entrate illegalmente nel nostro Paese”

La ministra per lainterna degli Stati Uniti, Kristi Noem, è il secondo alto funzionario del governo Trump a visitare El, dopo la missione di Marco Rubio a febbraio. Noem si è recata al Centro di confinamento antiterrorismo (Cecot), accompagnata dal ministro dellaGustavo Villatoro. Qui ha realizzato una specie di video spot in favore delle deportazioni Usa: “Senel, finirete qui”. Le deportazioni dei membri dell’organizzazione criminale Tren de Aragua nel Centro di detenzione per terroristiegni, ha scritto la funzionaria su X, “hanno inviato al mondo il messaggio che l’America non è più un rifugio sicuro per i delinquenti violenti”.L'articolo LaUsa daldi El: “qui senel” proviene da Il Fatto Quotidiano.