La scuola nazionale cani guida cerca famiglie affidatarie per cuccioli

SCANDICCI – Ladi Scandicci ha ufficialmente lanciato una campagna di affidamento per futuriper persone non vedenti.La campagna, dal nome “cresci un cucciolo, preparalo a cambiare una vita”, propone l’affidamento di un cucciolo per un periodo di un anno e mezzo, durante il quale la famiglia affidataria dovrà educare il cucciolo a socializzare nell’ambiente cittadino in modo da abituarlo alla sua futura vita da cane.Tutte le spese sono a carico della regione e la famiglia sarà costantemente affiancata dal personale della.Ma come partecipare a questa meravigliosa iniziativa di volontariato?Basta compilare questo modulo e mandarlo all’indirizzo mail:@regione.toscana.it, oppure portarlo di persona alla, a Sandicci, in via dei Ciliegi 26, aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.