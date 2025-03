Linkiesta.it - La scienza in divenire sulle microplastiche, e la sfida di comunicare l’incertezza

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – La, non solo quella che studia il clima, è un flusso incon una caratteristica straordinaria e forse rivoluzionaria rispetto ai ritmi forsennati delle nostre esistenze: si costruisce lentamente e gradualmente nel tempo, attraverso innumerevoli tentativi, fallimenti e successi. Laè una cosa incerta in grado, grazie allo sforzo umano, di diventare la bussola della nostra presenza su questo pianeta colmo di domande. È un blocco di marmo grezzo, tutto da scolpire. Per quanto riguarda il cambiamento climatico, i cui studi sono iniziati nell’Ottocento, il consenso scientifico ha toccato punte inequivocabili: sugli 88.125 articoli scientifici pubblicati dal 2012 al 2021 – tutti analizzati all’interno di un articolo pubblicato sulla rivista accademica Environmental research letters – solo 28 hanno espresso posizioni (implicite o esplicite) scettiche sull’origine antropica di questa crisi.