Unlimitednews.it - La Russa “In Cina grande considerazione per l’Italia e gli italiani”

Leggi su Unlimitednews.it

SHANGHAI () (ITALPRESS) – “Ringrazio tutti voi che mi fate l’onore di essere presenti in questo nostro incontro. Mi sento in imbarazzo perchè mi rendo conto che noi che siamo i rappresentanti delin realtà facciamo molto meno di quello che fate voi lontano dalla Patria con il vostro quotidiano lavoro nel campo della cultura, dell’università, delle professioni, del Made in Italy”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La, a Shanghai, incontrando una rappresentanza della comunità italiana in.“Nessuno meglio di voi può essere miglior Ambasciatore ed è proprio grazie al vostro impegno che poi la gente, anche di queste parti, si convince della qualità delle specificità italiane. In questi giorni di incontri istituzionali qui in, ho vistopere gli– ha proseguito La-.