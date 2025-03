Sololaroma.it - La Roma lavora per il centrocampo: sondaggio per Nico Paz, occhi in casa Sunderland

Con nove partite ancora da disputare in Serie A, lasta già pianificando la prossima stagione. Oltre alla ricerca di un nuovo allenatore, la società giallorossa è al lavoro per individuare i reparti da rinforzare e ilsembra essere uno dei principali obiettivi di mercato.Interesse perPazSecondo quanto riportato da La Repubblica, uno dei nomi che stanno emergendo con forza è quello diPaz, trequartista classe 2004 attualmente in forza al Como. Il giovane talento è nel mirino di diversi club italiani ed europei, ma il Real Madrid mantiene un diritto di recompra sul giocatore.Il Como starebbe tentando di trattenere Paz, mettendo sul piatto 18 milioni di euro per acquistarlo dal Real Madrid, con la possibilità di decidere in seguito se trattenerlo o rivenderlo.