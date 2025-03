Ilnapolista.it - La rivoluzionaria pista di atletica che abbasserebbe il record dei 100 metri sotto i 9 secondi (Telegraph)

Leggi su Ilnapolista.it

Tempo fa uno studio condotto per World Athletics concluse che 9,27rappresentano il limite massimo delle prestazioni di un uomo che corre i centro. E allora, visto che l’uomo non possiamo (non ancora) migliorarlo, perché non migliorare le piste? Ed ecco fatto: in un laboratorio appena fuori Cambridge, l’hanno fatto. Dicono che faranno scendere l’uomoi nove.Dopo quasi tre anni di lavoro con un team di esperti britannici in fisica, matematica, ingegneria elettrica e meccanica, chimica e produzione, ecco la primadigitale “intelligente” al mondo. Non solo i suoi sensori possono fornire una serie di dati in tempo reale che potrebbero rivelarsi rivoluzionari per atleti, allenatori, tifosi e media, ma i primi test hanno evidenziato un ritorno di energia che è circa il 20 percento superiore rispetto alle piste esistenti.