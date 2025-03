La rivelazione di D’Alema su Zelensky | Mi ha chiesto aiuto | sono stato in missione per lui in Cina e Brasile La reazione di Lula e quella cinese

Leggi su Open.online

L’ex premier Massimoha raccontato di aver svolto almeno un paio di missioni per conto di Volodymyr. Lo ha raccontato lo stessonel corso di un dibattito con Gianfranco Fini. I due siritrovati a Roma all’Istituto affari internazionali per il convegno intitolato «La politica estera italiana al tempo di Trump». E dopo un primo giro di riscaldamento, conche è tornato a rimproverare all’Europea di aver spinto su una guerra che «era chiaro non poteva essere vinta da nessuno», è arrivata la confidenza sulla richiesta dida parte del presidente ucraino.La richiesta d’diavrebbe avvitoa margine di un’iniziativa a sui Balcani: «E mi disse chiaramente che il suo Paese rischiava il disastro, perché “gli americani prima o poi si sfileranno e gli europei nonaffidabili”.