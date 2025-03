Quotidiano.net - La rinascita della Fenice, La Scala e le manie di Toscanini: viaggio nei teatri più belli d’Italia

Roma, 26 marzo 2025 – Il 27 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Teatro, un’occasione per riflettere sul suo valore per la formazione delle nuove generazioni, ma anche per riscoprire l’eredità architettonica del nostro Paese attraverso i luoghi che ne danno voce. In Italia il teatro è spettacolo e memoria collettiva: templibellezza in cui si intrecciano arte, storia, società. Dai palchi doratiai velluti del San Carlo, passando per elegantidi provincia e antichi anfiromani, ogni edificio racconta un pezzo. Dietro le quinte deistorici italiani si nascondono storie affascinanti, superstizioni, incendi, rinascite. Se il Teatro Bibiena di Mantova, piccolo ma scenografico, vide un giovanissimo Mozart suonare nel 1770, alladi Milano, per esempio, si narra che Arturo, perfezionista maniacale, fosse solito provare un’opera per settimane, fermandosi anche solo per un colpo di tosse del pubblico.