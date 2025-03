Sbircialanotizia.it - La resa dei conti al Grande Fratello, luci pronte a spegnersi e un nuovo show all’orizzonte

Leggi su Sbircialanotizia.it

Proseguiamo con il fiato sospeso. La Casa del, dopo settimane di tensioni e sguardi di fuoco, si avvia verso la chiusura definitiva lunedì 31 marzo. Ci pare strano, come se fosse successo tutto in un lampo, eppure eccoci qui a riflettere su ogni gesto, parola e silenzio. Nel frattempo, non abbiamo potuto ignorare . L'articolo Ladeiale unè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.