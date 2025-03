Biccy.it - La reazione di Myss Keta al titolo dell’album di Kesha

Il prossimo 4 lugliopubblicherà il nuovo album d’inediti anticipato dai singoli Joyride, Delusional e YIPPEE-KI-YAY. Ilscelto? ., ovvero semplicemente punto. Una scelta artistica che ricorda quella di. Anche lei, infatti, come la collega americana ha chiamato l’album uscito lo scorso gennaio semplicemente . punto. Questo perché, come ha spiegato a Vanity Fair “perché mi diverto a scegliere titoli che gli altri non sceglierebbero. Poi perché voglio che sia chiaro che in questo lavoro è il mio punto di vista a essere protagonista“. A distanza di poche ore dall’annuncio diha avuto una: ha condiviso un post di un fan scrivendo “VOGLIONO ESSERE ME“.VOGLIONO ESSERE ME https://t.co/f8WIzueJBO— M¥SS(@THEREAL) March 27, 2025Un’auto-citazione al brano omonimo, Vogliono Essere Me, contenuto proprio nell’album punto.