La rassegna Filosofarte fa tappa a Potenza Picena. Nell’auditorium Scarfiotti arriva Nicola Porro

Il giornalista e conduttore televisivo(nella foto) sarà protagonista di un incontro che si terrà nel centro storico di. L’appuntamento è in programma per martedì 8 aprile, a partire dalle 21, all’interno dell’auditorium. L’iniziativa è promossa dallaitinerante "", con il contributo del Comune di. A moderare l’incontro sarà Aurora Pepa. Nel corso della serataparlerà a ruota libera di tematiche attuali che riguardano il mondo dei media, del giornalismo e l’attualità. L’ingresso è libero. Laitinerante "" è stata ideata dal civitanovese Gianluca Crocetti ed è dedicata all’arte e alla filosofia, per promuovere conoscenza e riflessioni su svariati argomenti. La kermesse ha visto come protagonisti cantanti, musicisti, performer, filosofi e docenti, tra cui volti noti come Diego Fusaro e il giornalista Giuseppe Cruciani.