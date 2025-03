.com - La Rappresentante di Lista aggiunge nuove date al tour estivo

Laditrealche la prossima estate la porterà sui palchi dei principali festival italianiLaditrealche la prossima estate la porterà sui palchi dei principali festival italiani: il 19 luglio il nuovo appuntamento è a Sarroch – CA (Sa*rock), il 27 luglio a San Miniato – PI (Musicastrada Festival), mentre l’11 settembre invece a Scario Piazzale del Porto – SA (Festival Equinozio d’Autunno). Le prevendite del– prodotto da Magellano Concerti e Whodo Agency – sono già disponibili nei circuiti abituali.Per quanto riguarda legià annunciate, LRDL Summer2025 partirà il 23 maggio da Cuneo (Festival Città In Note), per poi proseguire a Bologna il 5 giugno (WMF We Make Future), Padova il 3 luglio (Sherwood Festival), Trento il 5 luglio (Trento Live Fest), Bisceglie – BT l’11 luglio (Dolmen Summer Festival), Milano il 17 luglio (Circolo Magnolia), Gradisca d’Isonzo – GO l’1 agosto (Festival Onde Mediterranee), Civitanova Marche – MC il 7 agosto (Ri-Suona), Roma il 12 settembre (Spring Attitude Festival).