Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 27 marzo: Santos trama la sua vendetta

Scopriamo tutte lerelative alla puntata di giovedì 272025 de La. Avremo modo di vedereche prepara la sua. La puntata de Ladi giovedì 27andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle: Maria Antonia si dimostra particolarmente gelosa nei confronti di Cruz e Don Alonso che si sono riavvicinati. In manicomio, Martina cerca di tenere a bada Juana.parla con Don Ricardo rassicurandolo di aver spedito gli inviti per la merenda di Margarita. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, Don Lorenzo ha corteggiato Maria Antonia, senza però ottenere un successo. Ha comunque .