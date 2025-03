Ilnapolista.it - La poltrona di Kvaratskhelia è ancora vuota: né Neres né Okafor ne hanno preso il posto (Repubblica)

Ladi: nénéneil)Tutto è cominciato con la cessione dial Psg. C’è un prima e un dopo nel Napoli. Anche se gli incompetenti (a Napoli abbondano) starnazzano che il georgiano che non fosse così indispensabile. Infatti gioca sempre nel Psg e in Champions è stato ed è protagonista. Ma torniamo al Napoli. Dalla partenza di Kvara, la squadra di Conte ha subito un crollo. E ora è seconda a tre punti dall’Inter e deve assolutamente battere il Milan domenica sera se non vuol dire addio allo scudetto.ScriveNapoli con Marco Azzi:Unaper due, ma rimasta per adesso senza un padrone.Il problema c’è e si vede, risultati alla mano. Sono trascorsi infatti più di due mesi dalla cessione die il Napoli non hatrovato il suo sostituto naturale, al punto che Conte è stato addirittura costretto a modificare in corsa il suo assetto tattico, passando per estrema necessità al modulo 3- 5- 2.