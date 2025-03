Formiche.net - La parità di genere non è a buon punto. La riflessione di Elvira Frojo

A trent’anni dalla Dichiarazione di Pechino del 1995 che ha definito i diritti delle donne quali diritti umani, con adozione di una strategia globale da parte di 189 governi per raggiungere ladi, a chesiamo? Un cammino, oggi, senza troppa speranza. Le discriminazioni e gli abusi mostrano sempre antichi e nuovi volti. Fisici, psichici, economici. Attraverso comportamenti manipolatori e di mortificazione, controllo e colpevolizzazione, disreddituali e in ruoli di rappresentanza.All’esito della 69esima sessione della “Commissione sullo status delle donne” (CSW69), tenutasi in questo mese presso la sede delle Nazioni Unite a New York, l’evento mondiale più importante dedicato ai diritti delle donne per verificare l’attuazione degli obiettivi della Conferenza di Pechino, le riflessioni sembrano davvero sconfortanti.