La pace parte da me: iniziativa di Senzatomica per educare i giovani

"Lada me" è un’promossa da. È uno strumento prezioso peralla, alla non violenza e alla cittadinanza attiva fornendo gli strumenti per comprendere le sfide del mondo contemporaneo e per costruire un futuro più giusto e sostenibile. Anche noi alunni della 1A abbiamo provato a pensare come costruire la, intesa come ponte tra culture e comunità diverse. Laè quando ogni persona vive in sicurezza, è uguale davanti alla legge, è in grado dicipare alle decisioni politiche, può soddisfare i propri bisogni fondamentali, ha eque opportunità di lavoro e di farsi una vita, indipendentemente dal genere o dall’etnia. Piccoli gesti di gentilezza e comprensione possono avere un grande impatto, contribuendo a creare un ambiente di rispetto e tolleranza.