La nuova gestione del Museo dell’Arte della Lana

Arezzo, 27 marzo 2025 – Sabato 22 marzo 2025 è stata una data da ricordare non solo per la comunità di Stia, ma anche per tutto il Casentino. Al bellissimo- che ha sede all’interno dell’antico opificio laniero – è stata salutata laaffidata a D’Appennino Rete d’Imprese e rappresentata da Maria Rosa Ferri. Questa realtà è una sorta di contenitore che riunisce diverse realtà cooperative come Betadue, Toscana d’Appennino, D.r.e.a.m. Italia, Oros, InQuiete, L’Albero e la Rua, Connessioni, e banca Credito Cooperativo di Anghiari e Stia. All’interno delopererà concretamente la società Cooperativa Oros, che gestisce per conto di D’Appennino rete di Imprese anche ilArcheologico di Bibbiena e il Castello di Poppi. Il nuovo corso è stato accolto dai saluti del Sindaco di Pratovecchio Stia Luca Santini e da Denise Vangelisti, che ha rappresentato la Fondazione Lombard e il suo presidente il professor Paolo Blasi.