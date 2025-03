Zon.it - La Niña presenta “Furèsta” da Disclan: un ritorno viscerale alle radici napoletane

Appuntamento imperdibile oggi,18:30, daa Salerno, come riporta anche il quotidiano Il Mattino: protagonista sarà La, una delle voci più originali e potenti del panorama musicale italiano contemporaneo. L’occasione è lazione ufficiale di, il suo nuovo album, seguito da un firmacopie riservato a chi effettuerà il preordine del vinile in edizione limitata e numerata o del CD.Dietro il nome d’arte Lasi cela Carola Moccia, artista napoletana che ha saputo trasformare una crisi personale in un’opera musicale intensa, catartica e profondamente coraggiosa.è il risultato di un percorso di rinascita artistica e umana, che affonda le suenella tradizione musicale napoletana più autentica, senza compromessi.Se il precedente lavoro Vanitas mescolava suoni folk con influenze elettroniche e urban,compie un ulteriore passo indietro nel tempo, fino a recuperare spartiti di anonimi del Quattrocento.