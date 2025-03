Ilnapolista.it - La Nba vuole collaborare con Al Khelaifi e il Psg per creare la loro “lega europea” di basket (Rmc Sport)

I leader della Nba hanno offerto al Qatars Investments (Qsi) di Nasser Aldiuna squadra dia Parigi in collaborazione.La Nbacol Psg di Alperuna “” diSecondo quanto riportato da Rmc:I proprietari del Psg assicurano di essere interessati a questo progetto. Che cosa succede se il Qsi, proprietario del Psg, sbarca nel mondo del? La creazione di unaaffiliata alla Nba sta guadagnando spessore di anno in anno e questo progetto deve anche essere sottoposto al voto dei proprietari delle franchigie americane questo fine settimana. Se questo sogno americano dovesse avverarsi, la Nba probabilmente potrebbe affermarsi anche in Francia. I leader della Nba hanno contattato Qsi per offriredi costruire una franchigia nella capitale.