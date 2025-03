Panorama.it - La mostra: Caravaggio in viaggio dalla luce al buio

«Buongiorno prof, ho intercettato questo dipinto, ho un magnate dell’antiquariato che preme per l’acquisto a cifre significative, sto cercando di capire perché. Io avrei individuato un giovane Mattia Preti.». Così l’amico Antonello Di Pinto, il 25 marzo 2021, mi segnalava un Ecce Homo con una quotazione di partenza di 1.500 euro a una vendita Ansorena a Madrid, allegando un’immagine da cui capisco subito che si tratta di un. Provo a muovermi sottotraccia e come me altri, tanto da indurre proprietario e Stato spagnolo a bloccare la vendita quando molti dei maggiori conoscitori disi erano ormai associati al mio parere. Se oggi quell’Ecce Homo, aggiunta più recente al catalogo certo dell’autore, poi acquistato a prezzi adeguati da un privato che lo ha messo a disposizione del Prado, restaurato e schiarito rispetto a come appariva da Ansorena risultando ancora più convincente di allora, è probabilmente l’attrazione maggiore della2025 (Galleria Nazionale d’Arte Antica/Barberini, Roma, a cura di Maria Lusia Terzaghi Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon, fino al prossimo 6 luglio), è per via di una scoperta la cui storia, come spesso avviene, è nata al di fuori delle cerchie accademiche che se ne sono poi impadronite.