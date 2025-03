Iodonna.it - La misura garantisce uno sconto del 25% sulla bolletta della TARI e, la preziosa novità, è che lo sconto sarà automatico, una volta completato il processo tecnico dell’Arera, l'Autorità per l'Energia

Finalmente diventa operativa l’agevolazione pensata per le famiglie economicamente più fragili, che prevede uno, la tassaspazzatura. Il cosiddetto Bonus rifiuti 2025, è unaintrodotta nel 2019 dal governo Conte, ma rimasta inapplicata per anni a causapandemia di Covid-19. Grazie alla pubblicazione del Dpcm n. 24/2025 in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 marzo, il bonus entrerà ufficialmente in vigore il 28 marzo. Spesa intelligente: otto consigli anti spreco con un occhio alla salute X Bonus rifiuti 2025, finalmente operativoQuesta agevolazione rappresenta un sollievo per tante famiglie, in un contesto in cui il costoè aumentato sensibilmente negli ultimi sei anni.