La mamma di Rabiot | Al-Khelaïfi non sa gestire i rifiuti quando Adrien volle lasciare il Psg ci dichiarò guerra

La partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Marsiglia disputatasi al “Parco dei Principi” ha tenuto banco per uno striscione e per gli insulti di alcuni tifosi parigini – Collectif Ultras Paris – nei confronti della madre, nonché agente, di.Il caso ha generato numerose polemiche e sembra destinato a non concludersi in tempi brevi. Lo suggerisce un articolo di “Le Parisien“, in cui si legge che la stessa Véroniqueha affermato di aver esposto denuncia alle autorità. È intervenuta in tv a France 2.Véronique, lo striscione e le accuse ad Al-: le rivelazioni di Le Parisien“Véroniquefarà luce sulla questione questo giovedì sera nel programma “Complément d’Enquête” di France 2 dedicato al presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-. Un’intervista di quasi 20 minuti che Le Parisien ha potuto visionare prima della messa in onda”, si legge sulla versione online del giornale.