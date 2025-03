Ilgiorno.it - La Maimeri a rischio chiusura, con trasloco in Inghilterra. Protestano i 43 lavoratori di Mediglia

(Milano), 27 marzo 2025 - Risposte chiare e una precisa strategia industriale per salvaguardare l’occupazione. È quanto chiedono ie le lavoratrici della, storica ditta dispecializzata nella produzione di tempere e vernici per le Belle Arti. Col supporto di Filctem Cgil e Femca Cisl, il personale e le Rsu hanno proclamato per la giornata di oggi uno sciopero, con un sit-in davanti ai cancelli dell’azienda, per protestare contro l’ipotesi di una delocalizzazione della produzione nel Regno Unito e la conseguentedel sito di, che attualmente impiega 43 persone tra operai e amministrativi. Lo spostamento delle attività oltre Manica è uno degli scenari ventilati dalla proprietà, la Fila (Fabbrica italiana lapis e affini), che dal 2014 detiene il 51% delle quote della