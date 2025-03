Ilgiorno.it - La Lombardia al Tar contro il Governo: "No alla retroattività sul payback"

Leggi su Ilgiorno.it

La Regioneporta in tribunale i ministeri della Salute, delle Autonomie e il Mef, la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Aifa, le Conferenze Stato-Regioni e Regioni nonché singolarmente le altre venti, Province autonome incluse. Il ricorso al Tar del Lazio, presentato dal legale rappresentante che è il governatore leghista Attilio Fontana, è stato deciso in Giunta il 24 febbraio, in tempi non sospetti per le frizioni tra gli alleati del centrodestra a Roma. In ballo ci sono i nuovi criteri di riparto delfarmaceutico, punitivi soprattutto per lache perderebbe, per l’anno 2023 che confluisce nel bilancio 2024, 130,7 milioni di euro, incassandone solo 146,7 rispetto ai 277,4 che le sarebbero spettati col vecchio metodo. Parafrasando l’avvocato Fontana sulle recenti valutazioni ministeriali dei Lea: mica "puttanate".