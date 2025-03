La Lega frena il deputato Candiani no | Dialogo europeo? Vaff…!

Leggi su Open.online

Quando si varca la soglia della buvette di Montecitorio, si ha subito la sensazione di entrare in una terra di nessuno, un piccolo luogo dove le regole imposte dalle alleanze, dalle intese perdono di vigore e lasciano il posto alla sincerità, ai pensieri “di pancia”. La chiamano “buvette”, un termine dal fascino francese, ma si tratta del bar che si trova in fondo al Transatlantico, dove i politici si muovono freneticamente tra una seduta e l’altra in Aula, stringono mani e scambiano parole veloci, «Tutto bene in famiglia?», si chiedono reciprocamente. Ed è proprio qui, lontano dai riflettori, che si sfilano la maschera. Basta fermarsi al bancone, fare attenzione a qualche chiacchiera tra deputati, per capire quanto i toni cambiano nel breve tragitto che separa la buvette dall’Aula della Camera.