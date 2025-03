Ilfattoquotidiano.it - La guerra dei dazi spaventa le aziende statunitense, una su quattro riduce i piani di assunzione

Un’azienda americana suha ridimensionato i propridiper il 2025 a causa delle incertezze scatenate dallacommerciale di Donald Trump. Lo rivela un sondaggio trimestrale della Duke University e delle Federal Reserve Bank di Richmond e Atlanta, riportato dall’emittente Cnn. L’indagine evidenzia un forte calo dell’ottimismo economico tra i direttori finanziari (Cfo), e il 25% ha tagliato idi assunzioni, mentre il 70% non modificherà le proprie politiche, e il 6% ha segnalato un aumento della forza lavoro. Un deterioramento del clima di fiducia, in questo caso dei consumatori, era emerso anche dalle rilevazioni del Conference board relative al mese di marzo.Isono diventati la principale preoccupazione delle imprese (il 30,5% contro l’8,4% di fine 2024), scalzando altre problematiche come inflazione (18,6%) e prospettive economiche del paese (10%).