La foto alterata dei leader alleati dell’Ucraina che si tolgono la giacca per sostenere Zelensky

Circola unache mostrerebbe idei Paesi, presenti durante l’incontro a Londra di inizio marzo 2025, mentre siladurante ladi rito, molto probabilmente in segno di solidarietà versodopo lo scontro avuto alla Casa Bianca sul tema del dress code. Tuttavia, non esistono immagini del genere diffuse dai media internazionali, cosa alquanto strana trattandosi di un gesto così evidente ed eclatante. Si tratta, infatti, di un falso.Per chi ha frettaIl gesto non risulta immortalato da alcungrafo presente all’incontro di Londra.L’immagine circola solo online.I video che riprendono idurante gli scatti per ladi rito smentiscono la falsa immagine diffusa online.L’immagine potrebbe essere statacon l’oso dell’Intelligenza Artificiale.