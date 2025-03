Ilrestodelcarlino.it - La Fonte Sacramora: "Il simbolo di Viserba è in stato comatoso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Laè da tempo in condizioni pietose, indi evidente degrado, col pavimento che resta sempre bagnato diventando scivoloso e veramente pericoloso per le persone che vi accedono per prelevare l’acqua potabile. Chiediamo un intervento urgente dell’amministrazione comunale per sollecitare manutenzione e messa in sicurezza di quell’importante struttura storica die di tutta Rimini Nord". Parla Daniele Merlini, presidente del ComitatoMonte. Che ricorda come laè anchedi purezza e di presenza di sorgenti spontanee della zona che hanno dato alla localitàil soprannome di ’Regina delle Acque’". Merlini aggiunge che il "Comitato e degli stessi cittadini sono consapevoli che il bene è di proprietà privata ad uso pubblico", ma proprio "per questo chiedono l’intervento dell’amministrazione comunale per sollecitare la manutenzione e la messa in sicurezza".