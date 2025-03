Ilprimatonazionale.it - La figuraccia di Ilaria Salis da Fedez: ancora smascherata l’eurodeputata di Avs

Roma, 27 mar – Un’ora e mezza ad arrampicarsi sugli specchi cercando di uscire dall’imbarazzo: questo l’esito dell’apparizione dia Pulp Podcast, il broadcast condotto dae Davide Marra andato in onda questo lunedì sugli omonimi canali e che ha subito creato non poche polemiche. L’europarlamentare dell’Alleanza Verdi e Sinistra non ha mai risposto in modo diretto ad alcuna domanda posta dagli intervistatori, mostrando un’impreparazione al limite del ridicolo e un’incompetenza a tratti devastante per chiunque dovrebbe rappresentare dei cittadini nelle aule delle istituzioni europee. Dal passato attivismo antagonista nei centri sociali alle occupazioni, dall’abolizione del carcere alla vicenda che l’ha resa protagonista in Ungheria; tutto è stato affrontato con una sufficienza disarmante senza mai entrare nel merito di nulla.