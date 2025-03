La figlia di Vittorio Sgarbi e lo shock davanti al padre trasformato | Non pensavo fosse così grave Ma c’è un miglioramento in ospedale

Leggi su Open.online

Arrivano primi timidi segnali disulle condizioni di. Il critico d’arte è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, per l’aggravarsi della sindrome depressiva di cui soffre e che ha anche raccontato lui stesso.sarebbe arrivato al punto di non volersi più nutrire. Perciò il ricovero è stato inevitabile. Qualche segnale positivo però sembra arrivare, come ha spiegato suaEvelina.La trasformazioneOspite a La volta buona su Rai1, la terzadel critico d’arte ha dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute del. «Ci sono miglioramenti – ha detto nel programma di Caterina Balivo – oggi ha voluto farsi nutrire». Evelinaha raccontato come ha vissuto il momento in cui è andata a trovare suoin: «L’ho trovato molto male, nonla situazione».