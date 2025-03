Ilrestodelcarlino.it - La festa dei 140 anni del Carlino: i territori al centro

Bologna, 27 marzo 2025 – Sindaci, politici, imprenditori, artisti, associazioni: il Resto delfesteggia i 140e, con il nostro quotidiano, fanno, in primo luogo Emilia-Romagna e Marche. Rivivi qui le emozioni della serata In un palazzo Re Enzo addobbato per l’occasione, infatti, tante le personalità che hanno partecipato alla kermesse organizzata dalla nostra testata, dimostrando un attaccamento non scontato e dando un’ulteriore prova del radicamento nelle città e neidi diffusione. Ilè legato a doppio filo con i, e allanon potevano mancare i tantissimi rappresentanti dei. Dopo il saluto dell’editore Andrea Riffeser Monti ("Un traguardo non solo per il giornale, ma per tutto il Paese"), spazio dunque al ministro Matteo Piantedosi – intervistato dalla direttrice di Qn--Nazione-Giorno, Agnese Pini – che ha ricordato il suo legame con Bologna: "La mia fortuna è partita da questa città - ha detto l’ex prefetto -, e non è escluso che, finita la mia carriera romana, possa diventare l mio buen retiro".