La Federazione mondiale di atletica annuncia nuove analisi e tamponi per "tutelare" lo sport, ma crescono le critiche sulla discriminazione

Ladileggera, World Athletics, hato una nuova misura: l’introduzione diorali edel sangue per determinare il sesso biologico delle atlete. L’obiettivo, almeno quello dichiarato, è di “proteggere la categoria femminile nello”, garantendo una competizione equa e preservando l’integrità delle gare. La decisione, però, arriva in un momento di crescente dibattito globalepartecipazione delle atlete transgender o con differenze di sviluppo sessuale (Dsd) nelle competizioni femminili. Non per niente, la scelta ha scatenato un acceso dibattito. Si esprime il Cio: «La pugile algerina Imane Khelif è una donna, non un transgender» X World Athletics: test per determinare il sesso biologico delle atleteSecondo Sebastian Coe, presidente di World Athletics, che ha sempre sostenuto che la biologia e la scienza debbano essere i pilastri delle normativeive, le atlete transgender, così come le atlete con Dsd, potrebbero rappresentare una minaccia per la competizione d’élite.