La dottoressa Schiacciabrufoli, una dermatologa regina della notte

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (La) Come abbiamo già scritto su queste pagine, OmnicomMediaGroup stima una media di oltre 2 milioni di aficionados quotidiani dei programmiche, probabilmente per insonnia o mentre svolgono turni di lavoro, guardano la tv. Ma c'è anche un nuovo fenomeno notturno che si sta facendo largo nel settoresalute: sembra difficile crederci però il pubblico adulto over 40 impazzisce per il reality americano che ha per protagonista Sandra Lee, lapiù famosatv esperta nel curare pazienti con disturbipelle nella sua clinica in California. Ormai da tempo, nellatra martedì e mercoledì, una media di 150mila spettatori con picchi di 250mila dopo l'una disi dà appuntamento su Real Time per seguire le gesta “miracolose”alle prese con protuberanze cutanee sovente impressionanti che secernono pus e attirano gli insetti.