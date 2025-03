Ilrestodelcarlino.it - La discarica scoperta in Appennino: “Santerno libero da macroplastiche. Preoccupano i rifiuti ospedalieri”

Imola, 27 marzo 2025 – Gli spettri delle conseguenze del crollo della, non censita, di Palazzuolo sul Senio nel rio Rovigo aleggiano anche sulla vallata del. E gli ultimi aggiornamenti relativi alla vicenda registrerebbero già i primi avvistamenti dilungo il corso del fiume (smentiti, “dopo gli opportuni controlli” dal sindaco del comune alidosiano, Alberto Baldazzi) che bagna la collina in località Valsalva, a due passi da Castel del Rio. Una delle mete predilette dai turisti diretti, in estate, sulle pendici del circondario imolese. Un quadro preoccupante che ha fatto alzare l’asticella dell’attenzione e messo in stato d’allerta le associazioni valligiane che abitualmente trattano la materia ecologica e ambientale: “Si delinea una situazione anomala e del tutto nuova per il nostro territorio – spiega Giacomo Buganè alla guida di Geolab, realtà che promuove continue campagne di campionamento dell’acqua delcoinvolgendo gli studenti delle scuole locali –.