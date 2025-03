Quotidiano.net - La discarica fantasma: quintali di rifiuti nel fiume, anche sacche per il sangue

Leggi su Quotidiano.net

Palazzuolo sul Senio (Firenze), 27 marzo 2025 – È rimasta sepolta per più di mezzo secolo lassù, in Appennino, lontano dagli occhi e da quella Firenze che la volle lontana dal suo ’cortile’. Poi, d’improvviso, una frana l’ha riportata alla luce: la montagna ha servito fredda la sua vendetta, rigurgitando quelladiurbani del1971 nemmeno censita negli elenchi ufficiali. Una, nel Comune di Palazzuolo sul Senio, che l’alluvione di metà marzo in Toscana ha trasformato ora in incubo: dal sottosuolodisono crollati fin dentro ilrio Rovigo che, 12 chilometri più a valle si butta nel Santerno, poi nel Reno verso il mare.che sarebbero già a Valsalva (Castel del Rio, Emilia-Romagna) nonostante le reti piazzate in alveo per contenere la discesa.