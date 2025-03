Ilrestodelcarlino.it - La direttrice: "Grazie al lavoro dei nostri agenti"

Il 2024 è stato un anno di intensa attività per glidella Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Ascoli Piceno. Durante la celebrazione del 208° anniversario del Corpo, il comandante Cesare Martucci ha presentato i dati relativi all’operato degliall’interno dell’istituto penitenziario. Nel corso dell’anno, sono stati organizzati 15 programmi di trattamento per i detenuti, registrati 92 nuovi ingressi e 109 scarcerazioni. I colloqui tra i detenuti e i loro familiari sono stati 1.850, mentre le attività di polizia giudiziaria, tra iniziative proprie e deleghe dell’Autorità giudiziaria, sono state 11. Si sono inoltre registrati 5 sequestri di corpi di reato e 11 interrogatori su richiesta della magistratura. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dei detenuti sottoposti al regime di alta sicurezza e collaboratori di giustizia, con 309 collegamenti in videoconferenza.