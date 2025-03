Thesocialpost.it - La deputata repubblicana Usa insulta reporter britannica: “Non ce ne frega un ca… della tua opinione”

Polemiche negli Stati Uniti per quanto accaduto in queste ore al culmine di un acceso dibattito: laMarjorie Taylor Greene ha infattito una giornalistache stava cercando di farle delle domande sul Chatgate, lo scandalo nato dalla condivisione tramite chat sulla app Signal dei piani di attacco allo Yemen. Leggi anche: Dramma nello sport, l’arbitro di calcio Alberto Fantin trovato morto in casaLa, dopo aver chiesto l’originegiornalista e aver appreso che era del Regno Unito, le ha detto: “Non ce neun ca.tuae del tuo reportage. Torna al tuo Paese. Non ti interessa delle persone del tuo Paese? Delle donne violentate dagli immigrati?”, riferendosi a una questione – quella degli stupri di massa negli scorsi decenni – già usata da Elon Musk contro il premier laburista Keir Starmer.