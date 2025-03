Tpi.it - La Corea del Sud in ginocchio per gli incendi: 27 morti e 37mila sfollati nella provincia del Gyeongsang Settentrionale

Leggi su Tpi.it

Almeno 27 persone sono morte, 32 sono rimaste ferite,sono state sfollate e oltre 300 edifici, compresi alcuni antichi templi buddisti, sono andati distrutti indel Sud a causa dei più devastantiboschivi mai registratistoria del Paese asiatico. Dal 21 marzo scorso, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Yonhap, vastistanno devastando lasudorientale del, mandando in fumo circa 36mila ettari di boschi e minacciando le città di Uiseong e Andong, dove quasi 30mila abitanti sono stati costretti ad abbandonare le proprie case. “Molte delle vittime sono anziani, tra cui pazienti ricoverati in ospedali”, ha ammesso ieri in un discorso televisivo il presidente ad interim Han Duck-soo.Il governo di Seul ha mobilitato migliaia di soccorritori e decine di mezzi per domare le fiamme, alimentate dai forti venti che soffiano sulle regioni sudorientali della Penisola, dove le precipitazioni non sono sufficienti ad aiutare a spegnere gli