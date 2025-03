Lanazione.it - “La commedia delle fanciulle” di Beatrice Hastings: presentazione alla libreria Erasmus

Pisa, 27 marzo 2025 – Sabato 29 marzo alle 18 la, in piazza Felice Cavallotti, ospiterà ladel romanzo in stile cavalleresco di“La” a cura di Maristella Diotaiuti, Terra d’ulivi Edizioni, 2025. Le poetesse pisane Nadia Chiaverini e Chiara Serani presenteranno con la curatrice l’opera di, intellettuale di inizio ‘900 (Londra, 1879, Worthing, 1943), editrice, giornalista, scrittrice, poetessa conosciuta in Italia come unaamanti di Amedeo Modigliani.ha teorizzato un femminismo d’avanguardia, moderno, dirompente, anticipatrice dei più importanti punti nodalirivendicazioni degli anni ‘70. L’intenzione della curatrice è quella di ridare voce al lavoro, di stile fortemente provocatorio ed attuale, di, restituendo all’autrice il posto che le spetta di diritto nel mondo della cultura,lettere e del giornalismo europeo.