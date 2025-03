Linkiesta.it - La coalizione dei volenterosi vuole aumentare le sanzioni alla Russia e rafforzare la difesa ucraina

Leggi su Linkiesta.it

Dare all’un ruolo da protagonista nei colloqui di pace per porre fine all’invasione criminale della. Il primo obiettivo del vertice deiorganizzato a Parigi da Emmanuel Macron era chiaro e semplice: «Per ottenere la pace dobbiamo mettere l’nella migliore posizione possibile per negoziare e garantirle una pace solida e duratura», ha detto il presidente francese in conferenza stampa dopo il summit.I trentuno leader Paesi dell’Unione europea e della Nato (c’erano Turchia e Canada) dovevano dare una risposta ai colloqui organizzati da Donald Trump e dsua amministrazione in Arabia Saudita a inizio settimana: quelli conclusi in un nulla di fatto perché, per quanto il presidente americano abbia fatto di tutto per essere accomodante con la, Vladimir Putin non è disposto a cedere su nulla, e quindi niente accordo.