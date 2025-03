Ilrestodelcarlino.it - La città ’allo specchio’. Arte, cinema, teatro e danza: rassegna al via

Un caleidoscopio di eventi per svelare le mille anime di Forlì, attraverso l’, il, la musica, lae il. Da sabato fino al 2 giugno, quattordici appuntamenti animeranno il panorama culturale locale grazie alla‘I volti allo specchio della’, promossa dal circolo Acli ‘Lamberto Valli’ e da una rete di 18 associazioni del territorio. "Pcipiamo da dieci anni ai bandi promossi dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per la creazione di iniziative collaterali alle mostre che di anno in anno animano i Musei San Domenico – spiega Alessandra Righini, presidente del circolo –. Gli eventi che organizziamo s’inseriscono nel percorso che punta a fare di Forlì Capitale della Cultura nel 2028. Un obiettivo ambizioso che richiede la pcipazione del mondo associativo locale".