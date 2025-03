Linkiesta.it - La ciliegina sulla torta del capolavoro di Anne Hidalgo a Parigi

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Mese dopo mese,sta diventando un esempio che tutti i centri urbani italiani dovrebbero osservare e copiare. La capitale francese, fino a una dozzina d’anni fa, aveva lo stesso approccio alla mobilità di capoluoghi di Regione come Torino o Milano; poi nel 2014 è stata elettaed è cambiato tutto in poco tempo, tra 1.300 nuovi chilometri di piste ciclabili, 45mila ettari di nuovi parchi, 150mila nuovi alberi e polveri sottili ridotte – di conseguenza – del quaranta per cento.La novità più recente riguarda il referendum cittadino dedicato alla pedonalizzazione di cinquecento vie della capitale. L’amministrazione comunale, principale promotrice del voto, vuole convertire lo spazio tolto alle auto in aree naturali e permeabili, fondamentali in ottica di adattamento climatico.