Ilrestodelcarlino.it - La Cbf non fa sconti, Cremona ko. E San Giovanni sale in serie A1

Cbf Balducci MAcerata 3 Esperia0 CBF BALDUCCI : Mazzon 7, Allaoui 5, Bulaich 6, Busolini 8, Battista 14, Fiesoli 10, Bresciani (l), Morandini, Orlandi 1, Ne Bonelli, Decortes, Sanguigni, Caruso, Fabbroni (l). All. Lionetti. ESPERIA: Bellia 14, Marchesini 12, Bondarenko 5, Arciprete 10, Munarini 10, Turlà 3, Parlangeli (l), Modesti 1, Zuliani, Zorzetto. All.: Mazzola. Arbitri: Dell’Orso e Bolici. Parziali: 26-24 25-20 25-20. Tutto come nelle previsioni, la Cbf Balducci Macerata conquista i 3 punti in palio ai danni di, ma a un certo momento deve stringere i denti per risalire dopo un calo di tensione. Coach Lionetti sfrutta l’occasione per gettare nella mischia chi è stato impiegato di meno e concedere un po’ di riposo a chi ha tirato avanti la baracca.