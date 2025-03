Ilrestodelcarlino.it - La carica dei 101 di Clara Bernagozzi

Grande festa per, che ha festeggiato il compleanno numero 101 circondata dall’affetto dei suoi cari, nella sua casa a Gallo Bolognese. La donna ultracentenaria ha ricevuto anche la visita del presidente del Consiglio comunale Riccardo Raspanti che le ha consegnato un mazzo di fiori con un biglietto augurale da parte della sindaca castellana Francesca Marchetti.è nata il 25 marzo 1924 a San Lazzaro di Savena, dove ha abitato per la maggior parte della sua vita, fino a quando nel 2016 si è trasferita a Gallo Bolognese. Per oltre 20 anni ha lavorato come barista nel bar di suo fratello a San Lazzaro. Vedova da 50 anni, ha sempre vissuto con l’unica figlia Marisa, il genero Mauro e il nipote Marcello circondata dal loro affetto.