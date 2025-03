La Campania celebra il ragù napoletano | istituita la giornata regionale

Leggi su Ildenaro.it

Il Consigliodellaha approvato una legge che istituisce ufficialmente la “del”, riconoscendo il celebre condimento come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT). La legge, promulgata dal Presidente della GiuntaVincenzo De Luca, sancisce un importante passo per la valorizzazione di uno dei simboli più iconici della gastronomia e della cultura partenopea.Ladelsaràta ogni anno la seconda domenica di novembre, con l’obiettivo primario di esaltare questo elemento distintivo della tradizione culinaria di Napoli e dell’intera regione. Ilviene riconosciuto non solo come un piatto, ma come un vero e proprio simbolo della famiglia, dell’identità territoriale, un patrimonio da preservare e tramandare alle future generazioni.