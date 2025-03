Linkiesta.it - La cameriera di Trieste, Cazzullo, e la crisi della gerarchia culturale

Leggi su Linkiesta.it

«Gli occhi oggi gridano agli occhi, e le bocche stanno a guardare, e le orecchie non vedono niente tra Babele e il villaggio globale», cantava Francesco De Gregori in una canzone del 1992 che sembra scritta dopodomani. Mi è tornata in mente con l’affaire Magris/, che negli ultimi due giorni ha appassionato la ristrettissima nicchia di coloro che leggono i giornali, che sono meno di quelli che s’interessano alle corna dei famosi ma non per questo vanno discriminati.È l’Italia l’unico paese al mondo in cui ciclicamente qualche intellettuale di mezza età si costerni e s’indigni per la lanzichenecchitudine dei ventenni? Non credo. È l’Italia l’unico paese al mondo in cui gli intellettuali cerchino di far leggere le interviste fatte ad altri intellettuali, interviste magari ostiche nel lessico e prive di riferimenti a TikTok negli argomenti, montando ad arte brevi scandali inutili? Non credo.