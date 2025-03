Bergamonews.it - La Camera di commercio di Bergamo apre il bando per la 63ª edizione del riconoscimento del lavoro e del progresso economico

Ladidile iscrizioni aldi concorso per ildele del, giunto alla 63ª. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 15:00 del 9 maggio 2025.Il, come da tradizione, è rivolto ai dipendenti e ai dirigenti lavoratori che abbiano prestato servizio ininterrottamente per almeno 30 anni, 25 se donna, alle dipendenze della stessa impresa. Inoltre sono previsti 30 premi riservati a imprese di tutti i settori, di cui 5 riservati ai coltivatori diretti, con più di 30 anni di ininterrotta attività.Confermati anche in questai premi istituiti nel 2023 per donne imprenditrici con oltre 30 anni d’età e dei giovani imprenditori fino a 30 anni.La novità di quest’anno è rappresentata dal Premio Sostenibilità, che sarà assegnato all’impresa che si sarà distinta per il miglior Report di sostenibilità e per le connesse azioni di valorizzazione delle dimensioni ambientali, sociali ed economiche implementate nella propria attività.