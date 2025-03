La bufala del pilota Lufthansa e le scie chimiche

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook riportano la storia di unche dovrebbe dimostrare la teoria del complotto delle. Infatti l’uomo sarebbe stato licenziato perché si era rifiutato di irrorare tali misteriose sostanze nei cieli. Il filmato allegato a questi contenuti è tratto però da una trasmissione satirica. Sarebbe come criticare i lavori di costruzione del ponte sullo stretto di Messina prendendo sul serio un filmato dell’ingegner Cane. Per chi ha fretta:Alcune condivisioni riportano acriticamente la storia di un presuntodellalicenziato perché non voleva irrorare.La storia e il filmato associato sono una produzione satirica del sito Der Postillon.AnalisiLe condivisioni che narrano le sventure del fantomaticodelladi presentano con la seguente didascalia:e niente.