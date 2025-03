Gossipnews.tv - La Bomba che Stravolge il Grande Fratello: Signorini Senza Parole!

Tensione alle stelle e dichiarazioni infuocate scuotono il. Un volto noto dice tutto in diretta. Ecco che cosa è successo!Ilsta per concludersi, eppure il fermento fuori e dentro la Casa non accenna a placarsi. L’edizione in corso, tra le più lunghe di sempre, non ha dato i risultati sperati in termini di ascolti, tanto che Mediaset ha già pronto un nuovo format: The Couple, affidato a Ilary Blasi, in arrivo a breve.Ma prima di archiviare quest’avventura, è esplosa una vera e propriamediatica. Marina La Rosa, ospite di Pomeriggio 5, ha commentato condurissime il comportamento di Beatrice Liuzzi. Secondo lei, l’ex attrice sarebbe arrogante, gelosa e invidiosa. Un’opinione che ha subito acceso il dibattito.Durante una delle ultime puntate, il conduttore Alfonsoha orchestrato un acceso confronto in studio tra Beatrice e Stefania Orlando.