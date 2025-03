Bergamonews.it - La bergamasca Matilde Carioli: “Bella esperienza su Rai2. Il mio modello? Diletta Leotta”

“È stata un’bellissima, ricca di momenti indimenticabili”. Così la, classe 2006, appassionata di moda, tv e spettacolo, ambiti in cui nonostante la giovane età ha già svolto molti lavori, parla della sua partecipazione al game show “99 da battere”, andato in onda in prima serata su RaiDue nelle scorse settimane.In futuro le piacerebbe condurre programmi sportivi in televisione e “seguire le orme di” che, come lei, fra i primi lavori ha avuto una trasmissione in radio: l’abbiamo intervistata per saperne di più.Com’è nata la sua partecipazione a “99 da battere”?Inizialmente lo staff della trasmissione ha contattato mia mamma, Elisabetta Lucchini, che per motivi di lavoro non ha potuto partecipare. In un video in cui si è presentata, ha parlato di me, si sono incuriositi e hanno pensato che potessi essere una possibile concorrente.